Het Rode Kruis heeft de afdeling van de hulporganisatie in Belarus bekritiseerd omdat er kinderen uit Oekraïne zouden zijn weggehaald. De internationale federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) distantieert zich van de Rode Kruisvereniging van het autoritaire Belarus, dat bondgenoot is van Rusland in de oorlog tegen Oekraïne.