De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten gesloten. De bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs poetste een openingsverlies weg en stond bij de winnaars op Wall Street met een stijging van 1 procent. De bank boekte in het afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht, maar de vooruitzichten leken beleggers mee te vallen.