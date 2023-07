Verzoeken Weski over vertrouwelijke bestanden afgewezen

Het verzoek van advocaat Inez Weski om bij haar op kantoor in beslag genomen bestanden niet aan het Openbaar Ministerie ter beschikking te stellen, is vorige maand afgewezen door de rechtbank in Den Haag. Of haar recht op een eerlijk proces in het geding is, moet in de strafzaak tegen haar worden beoordeeld. Dit blijkt uit een woensdag gepubliceerd vonnis over de kwestie, die achter gesloten deuren was gehouden. Het gerechtshof liet eerder deze week weten het vonnis van de rechter te bekrachtigen.