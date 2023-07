Goldman Sachs behoorde woensdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De grote Amerikaanse zakenbank boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht. Goldman Sachs had onder meer last van het lage aantal beursgangen, fusie- en overnamedeals en aandelenuitgiftes van bedrijven. Doorgaans verdient de zakenbank flink aan die activiteiten. De winst daalde met 62 procent tot net geen 1,1 miljard dollar.