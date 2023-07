De verwachte krimp in de bouw is „behoorlijk wrang in een periode waarin juist groei zou moeten zijn”, zegt belangenbehartiger Ruben Heezen van Bouwend Nederland. Hij reageert op een woningrapport van ING waarin staat dat de Nederlandse bouw volgend jaar naar verwachting met 2,5 procent krimpt. Dat is de grootste achteruitgang sinds 2013.