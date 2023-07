De Twentse gemeente Tubbergen verwacht dat de eerste asielzoekers medio maart volgend jaar hun intrek kunnen nemen in het zogeheten asielhotel in het dorp Albergen. Dat staat in een planning die de gemeente op de website heeft gepubliceerd. In de planning is er rekening mee gehouden dat er bezwaar wordt gemaakt tegen de omgevingsvergunning die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aangevraagd.