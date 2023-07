Gucci-eigenaar Kering flink hoger op beurs in Parijs

Het Franse luxeconcern Kering werd woensdag ruim 6 procent meer waard op de beurs in Parijs. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat topman Marco Bizzarri van het modemerk Gucci in september zal worden vervangen. Zijn taken worden voor een overgangsperiode waargenomen door Jean-François Palus, een bestuurslid van Kering. Gucci is goed voor ongeveer twee derde van de winst van Kering en kampt de afgelopen jaren met tegenvallende prestaties.