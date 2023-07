Italianen moeten vanwege de hittegolf onverminderd passen op hun gezondheid. Nadat het dinsdag al uitzonderlijk heet was, geldt woensdag in nog meer plaatsen code rood. Ook voor Bari en Catania, in het zuiden van het land, Civitavecchia in het midden en Turijn in het noordwesten geldt nu het hoogste waarschuwingsniveau. Alleen in Bolzano, in Zuid-Tirol, heeft code rood plaatsgemaakt voor geel.