De Britse inflatie is vorige maand gedaald tot het laagste niveau in meer dan een jaar, meldt het Office for National Statistics. Het dagelijks leven werd in het Verenigd Koninkrijk 7,9 procent duurder in juni vergeleken met een jaar eerder. Dat is een scherpe daling vergeleken met de voorgaande maand toen de inflatie nog op 8,7 procent uitkwam. Economen hadden deze afname niet verwacht.