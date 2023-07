De Thaise oppositieleider en kandidaat-premier Pita Limjaroenrat mag niet meestemmen in het parlement om een nieuwe premier te kiezen. Opperrechters hebben hem geschorst in afwachting van een besluit over de vraag of hij in het parlement mag blijven. Hij is geschorst want hij zou belangen in media hebben en dat mag een parlementslid niet niet volgens de wet.