Gasunie heeft de omzet in de eerste helft van het jaar met bijna een kwart zien stijgen. Een groot deel van de stijging is het gevolg van de nieuwe EemsEnergyTerminal. Deze drijvende terminal die vloeibaar aardgas (lng) dat per schip naar de Eemshaven wordt vervoerd kan omzetten naar gasvormig aardgas, was in de vergelijkbare periode vorig jaar nog niet in bedrijf.