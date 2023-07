Aandacht voor kwartaalresultaten ASML op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar ASML. De chipmachinefabrikant heeft de orders in het tweede kwartaal zien toenemen en verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. Topman Peter Wennink denkt nu de omzet in heel 2023 met 30 procent te kunnen opvoeren. Wennink merkte wel op dat klanten van ASML in verschillende marktsegmenten voorzichtiger zijn vanwege aanhoudende macro-economische onzekerheden en daarom een later herstel van hun markten verwachten.