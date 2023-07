Brand in appartementencomplex Almelo, vier mensen naar ziekenhuis

In Almelo heeft dinsdagavond brand gewoed in een woning op de tweede bouwlaag van een appartementencomplex aan de Thorbeckelaan. Het appartement is volledig uitgebrand, meldt de brandweer. Ook is mogelijk schade ontstaan in de woning erboven, op de bovenste bouwlaag van het complex. Volgens een woordvoerder van de brandweer is sprake van roetschade aan de buitenkant van dat appartement en moet nog worden onderzocht of de binnenkant veilig is. Voor de bewoners van beide appartementen wordt komende nacht opvang geregeld.