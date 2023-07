Een Amerikaan is dinsdag tijdens een tour langs de Zuid- en Noord-Koreaanse grens ongeoorloofd Noord-Korea binnengelopen. De persoon is volgens de VN-missie in Panmunjom, aan de wapenstilstandslijn die de twee Korea’s scheidt, op Noord-Koreaans terrein gestapt en gearresteerd. De missie probeert naar eigen zeggen het incident op te helderen en op te lossen en gaat erover in contact met de Noord-Koreaanse strijdkrachten.