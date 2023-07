Ook leerlingen in het Amsterdams praktijkonderwijs krijgen volgend schooljaar hun reiskosten vergoed. De gemeente Amsterdam start in het schooljaar 2023-2024 met een pilot waarbij zo’n 295 leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs een vergoeding kunnen aanvragen. De gemeente wil met deze reiskostenvergoeding financiële drempels om naar school of een stageplek te komen verlagen.