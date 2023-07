De eerste deelnemers aan de 105e Vierdaagse in Nijmegen hebben hun eerste wandeldag alweer afgerond. Een militair en een rolstoeler kwamen kort na elkaar voor 10.00 uur over de finish. Er is elk jaar een kleine groep op het parcours van de 50 kilometer die probeert om als eerste terug te komen in Nijmegen, maar snelwandelen en hardlopen is volgens de reglementen van de Vierdaagse verboden.