Nederlanders hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken over de prijs van brood, nu de deal over de export van Oekraïens graan via de Zwarte Zee is verlopen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB). Volgens NVB-directeur Wim Kannegieter hebben bakkerijen namelijk vaak langetermijncontracten afgesloten over de kostprijzen voor tarwe en graan.