Marsleider lost startschot voor 105e Vierdaagse

Marsleider Henny Sackers van Stichting De 4Daagse heeft dinsdagmorgen om 04.00 uur het startschot gelost voor de 105e editie van de Vierdaagse in Nijmegen. De lopers die vier dagen achter elkaar telkens 50 kilometer afleggen mochten daarmee van start. De wandelaars op de 40 kilometer volgen een uur later en de 30 kilometerlopers vertrekken tussen 07.00 en 08.00 uur. Dinsdag staat de zogeheten Dag van Elst op het programma, een tocht door de Betuwe die zelfs Arnhem even aandoet.