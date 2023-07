BIjna 43.400 lopers beginnen aan 105e Vierdaagse in Nijmegen

Bijna 43.400 lopers hebben zondag of maandag hun startkaart voor de 105e Vierdaagse in Nijmegen opgehaald, meldt de organisatie maandag. Dat betekent dat ongeveer 3500 mensen die zich hadden ingeschreven hebben afgezien van deelname aan de wandelprestatietocht. Alle 47.000 beschikbare kaarten waren uitverkocht. Een enkeling wilde wel gaan lopen, maar arriveerde maandag pas op de Wedren in Nijmegen toen de startbureaus al dicht waren. De ervaring leert volgens de organisatie dat dinsdag alsnog niet iedereen met een startkaart verschijnt, zodat ongeveer 42.500 lopers op pad zullen gaan voor de Dag van Elst door de Betuwe.