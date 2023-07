De politie heeft een man en vrouw, beiden 27 jaar, aangehouden na de vondst van een zwaargewonde man op de Bankrasweg in Amstelveen rond 18.00 uur. De twee meldden zichzelf zo’n uur later bij een politiebureau in Almere Stad, aldus een politiewoordvoerder. Ze worden verdacht van poging tot doodslag.