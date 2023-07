In een natuurgebied bij Heemskerk heeft maandagmiddag een brand gewoed. Vanwege de droogte in de natuur was veel brandweer in touw. Rond 18.15 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle is, maar dat de brandweer nog een paar uur bezig zal zijn met nablussen. De komende nacht houden de brandweer en de boswachter van waterbedrijf PWN het gebied in de gaten, zegt de veiligheidsregio.