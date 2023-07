Vierdaagse laat ‘bezemwagen’ voor het wandellegioen uit rijden

De organisatie van de Vierdaagse in Nijmegen laat dinsdag voor het eerst een zogenoemde ‘safety car’ voor het wandellegioen uit rijden. „Een soort van bezemwagen vooraf”, noemt marsleider Henny Sackers het. De bemanning van de bezemwagen controleert elke dag of de hele route klaar is voor de lopers met onder meer afsluitingen van straten, medische hulpposten onderweg en controleurs op de juiste plekken. Vierdaagselopers mogen de safety car niet inhalen, waarschuwt de organisatie.