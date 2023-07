De exotische Amerikaanse rivierkreeftjes zijn de oorzaak van blauwalg in het water in twee wijken in Dronten. Dat stelt waterschap Zuiderzeeland, dat heeft laten onderzoeken waardoor de blauwalg werd veroorzaakt. Rivierkreeftjes zijn vooral in het westen van het land een groot probleem, maar de dieren zijn voor zover bekend nog niet eerder met het opduiken van blauwalg in verband gebracht.