Oekraïense media melden dat de brug over de Straat van Kertsj, de zeestraat tussen de Krim en Rusland, is aangevallen met speciale „oppervlaktedrones” door de Oekraïense geheime dienst SBU in samenwerking met de marine. De krijgsmacht had eerder laten weten niets met de aanslag te maken te hebben en suggereerde dat de Russen zelf achter de aanslag op hun brug zaten.