Op zijn vroegst in najaar 2024 weer eigen waterkanon voor politie

De politie beschikt op zijn vroegst in het najaar van 2024 weer over een eigen waterkanon. De huidige zijn uit veiligheidsoverwegingen al even niet meer ingezet, na een aantal klapbanden. Hierdoor liepen agenten bij een incident gehoorschade op. De zes voertuigen waar de politie sinds 2006 over beschikt moesten versneld vervangen worden. Er zijn zes nieuwe in bestelling. De eerste wordt op zijn vroegst in het najaar van volgend jaar geleverd, de laatste in het voorjaar van 2025.