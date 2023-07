Een door Rusland gebouwde brug naar de Krim is maandagochtend afgesloten voor al het verkeer wegens een „noodgeval”. Dat heeft de Russische gouverneur Sergej Aksjonov gemeld op Telegram. Het Russische staatspersbureau TASS meldt maandagochtend dat er schade is aan zowel de weg als de spoorlijn die ook over de brug loopt.