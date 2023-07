Enkele honderden „ervaren” Wagner-strijders zijn aangekomen in de Centraal-Afrikaanse Republiek om te helpen een referendum op 30 juli aldaar in goede banen te leiden, meldt het Russische huurlingenleger. Het bewuste referendum gaat over een grondwetswijziging die een derde ambtstermijn voor president Faustin Archange Touadera mogelijk maakt.