Microsoft: Call of Duty blijft ook verschijnen op PlayStation

Het populaire schietspel Call of Duty blijft ook na de overname van Activision Blizzard door Microsoft verschijnen op PlayStation-consoles. Daarover heeft Microsoft volgens hoofd gaming Phil Spencer een deal gesloten. Over de overname van de gamesstudio is de laatste tijd veel ophef omdat Microsoft met de Xbox zijn eigen spelcomputer heeft en toezichthouders bang zijn dat spellen van Activision Blizzard straks alleen nog maar voor die eigen console zullen verschijnen.