Bij een achtervolging van vier verdachten hebben agenten in de nacht van zaterdag op zondag in Rotterdam meerdere waarschuwingsschoten gelost. Dat gebeurde na een melding van een gewapende beroving aan de Doctor Kuyperlaan in Schiedam. Daarbij is een persoon lichtgewond geraakt. Het viertal is aangehouden, meldt de politie zondag.