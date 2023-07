De teller van de inzamelingsactie voor het Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden, waar vrijdag een fatale steekpartij was, is zondagochtend opgelopen tot ruim 2100 euro. Dat is meer dan het dubbele van het streefbedrag. Het centrum wil de opbrengst gebruiken om „aanzienlijke materiële schade” aan het pand te vergoeden.