Ambtenaren bleven na spijtbetuiging klagen over gedrag Wiersma

Ambtenaren bleven klagen over het gedrag van de inmiddels opgestapte onderwijsminister Dennis Wiersma nadat hij vorig najaar intern spijt had betuigd en beterschap had beloofd. Dat terwijl de bewindsman in april beweerde dat hij zijn gedrag inmiddels had aangepast, toen De Telegraaf voor het eerst berichtte over de klachten. Dat komt naar voren uit e-mails en chatberichten van ambtenaren die het ministerie van Onderwijs openbaar heeft gemaakt na een Woo-verzoek van meerdere media.