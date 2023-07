Rutte: laten we samen voorkomen dat mensen in het gras liggen

Demissionair premier Mark Rutte wil niks zeggen over de voortgang van de spreidingswet die zijn partijgenoot en staatssecretaris Eric van der Burg heeft voorbereid. Het is aan de Kamer om dit dossier eventueel controversieel te verklaren, benadrukte Rutte vrijdag tijdens zijn persconferentie. Als de Kamer daartoe besluit, wordt de wet pas na het aantreden van een nieuw kabinet behandeld. Hij roept wel alle overheden, van Rijk tot gemeenten, inclusief de Tweede en Eerste Kamer op, het land goed te besturen. Als „één overheid” moeten ze voorkomen „dat mensen in dit land in het gras liggen”, zei Rutte.