Rechtbank neemt onduidelijkheid over uitspraak Marengo niet weg

De rechtbank heeft de onduidelijkheid over het verdere verloop van het omvangrijke liquidatieproces Marengo niet weg kunnen nemen. Bekend is dat de aanvankelijke uitspraakdatum van 20 oktober niet gehaald wordt „gelet op de complexiteit van de beraadslaging in de verschillende zaken”. Maar de vraag op welke termijn dan een uitspraak valt te verwachten, en wat die complexiteit precies behelst, is vrijdag tijdens de zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp grotendeels onbeantwoord gebleven.