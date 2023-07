Een 66-jarige Leidenaar is overleden als gevolg van de steekpartij in het centrum van Leiden, meldt de politie. De dader is nog voortvluchtig. Bij het incident in een pand aan de Oude Rijn raakten nog twee slachtoffers gewond, van wie een ernstig. De politie is een grootschalig onderzoek gestart en zoekt getuigen.