JPMorgan Chase: economie VS sterk, maar wel risico’s

De economie van de Verenigde Staten staat er goed voor, maar er zijn wel risico’s. Dat zei topman Jamie Dimon van de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase in een toelichting op de cijfers over het tweede kwartaal. Hij wees onder meer op de hardnekkig hoge kerninflatie en de geopolitieke onzekerheden door de oorlog in Oekraïne. Ook zijn volgens Dimon consumenten langzaam hun financiële buffers aan het verbruiken als gevolg van de gestegen prijzen.