Brussel dreigt Den Haag met EU-hof over onderhandse gunning NS

De Europese Commissie is een procedure begonnen tegen Nederland vanwege het onderhands gunnen van de hoofdrailnetconcessie aan de NS. In een brief roept het dagelijks EU-bestuur de regering op zich te houden aan de EU-mededingingsregels voor de gunning van contracten voor openbaar vervoer per spoor. De zogeheten inbreukprocedure kan uiteindelijk leiden tot een rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie, als Den Haag niet de door Brussel vereiste stappen zet.