De Rotterdamse rechtbank vindt het zinloos om tbs te geven aan John S., de man die verantwoordelijk is voor de moord op twee mensen op een zorgboerderij en op een schoenmaker in Vlissingen, en voor de poging tot moord op twee anderen. Volgens de rechtbank wordt het doel van een behandeling, zo lang na een vrijheidsstraf, zinloos, zei de persrechter na het uitspreken van het vonnis tegen S. in een toelichting.