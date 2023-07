CBRE: beleggingen in vastgoed gedaald tot historisch laag niveau

In de eerste helft van 2023 is er voor een historisch laag bedrag belegd in commercieel vastgoed in Nederland. Dat komt volgens vastgoedadviseur CBRE doordat de rente flink is gestegen. Daardoor is het voor beleggers duurder geworden om de aankoop van commercieel vastgoed, zoals kantoren, winkelpanden en ook woningen, te financieren. Ook is de marktwaarde van veel vastgoed gedaald, wat leidt tot flinke afwaarderingen voor de investeerders.