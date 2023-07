De Overijsselse gemeente Raalte heeft de komende maanden Arco Hofland als waarnemend burgemeester. De 65-jarige geboren Westlander volgt Martijn Dadema op, die woensdag werd benoemd tot gedeputeerde in de provincie Overijssel. Hofland was eerder vijf jaar burgemeester van Zwartewaterland (2005-2010) en droeg daarna bijna dertien jaar de ambtsketting in Rijssen-Holten.