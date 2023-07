Het verzoek van de Amerikaanse Federal Trade Commission om Microsoft tijdelijk te beletten de overname van Activision Blizzard af te ronden, is afgewezen door een Californische rechter. De toezichthouder vroeg om deze tijdelijke blokkering nadat de rechter eerder had geoordeeld dat softwareconcern Microsoft mag doorgaan met de overname van het gamebedrijf. De FTC gaat in beroep tegen dat besluit.