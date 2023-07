Dankzij een gift van 38 miljoen euro kan het Nederlands Fotomuseum een nieuw, eigen museum in een rijksmonument in Rotterdam gaan vestigen. Het museum wil dat pakhuis, rijksmonument Santos aan de Rijnhaven, verbouwen. In 2025 moet er dan een museum openen met acht verdiepingen voor tentoonstellingen, de eigen collectie, ateliers, een winkel, educatie en een restaurant met uitzicht op de skyline van Rotterdam.