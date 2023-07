Beurzen Azië verder omhoog na afkoeling inflatie in VS

De belangrijkste Aziatische aandelenbeurzen zijn vrijdag verder omhooggegaan. De afkoelende inflatie in de Verenigde Staten voedde de hoop dat de Federal Reserve spoedig zal stoppen met het verhogen van de rente. Donderdag bleek dat ook de Amerikaanse producentenprijzen in juni minder sterk zijn gestegen dan verwacht. Eerder deze week lieten de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld al een sterker dan verwachte afkoeling zien. De vrees dat de Fed een recessie zal veroorzaken met de lange reeks van renteverhogingen om de inflatie te bestrijden, nam daardoor af.