Het kabinet komt vrijdag voorlopig voor de laatste ministerraad bijeen, en voor het eerst in demissionaire status. De Tweede Kamer ging vorige week al met zomerreces, al werd dat maandag al meteen onderbroken voor het debat over de val van het kabinet. Na vrijdag begint ook voor het kabinet de zomerstop, die duurt tot 18 augustus. Spectaculaire besluiten vallen niet te verwachten nu het kabinet demissionair is.