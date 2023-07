Het Marengoproces loopt vertraging op, maar hoeveel en waarom precies, daar komt mogelijk vrijdag duidelijkheid over. De rechtbank Amsterdam liet vorige week weten dat de geplande uitspraakdatum van 20 oktober niet gehaald gaat worden „gelet op de complexiteit van de beraadslaging in de verschillende zaken”. Wat dat precies wil zeggen en hoeveel extra tijd nu nodig is, is onbekend.