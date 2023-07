De Amerikaanse president Joe Biden zei donderdag dat de Russische president Vladimir Poetin „de oorlog al heeft verloren” in Oekraïne, nu Moskou volgens hem een tekort aan middelen heeft en in economische problemen verkeert. Dat zei Biden op een persconferentie in Helsinki met de Finse president Sauli Niinistö na gesprekken met de leiders van Noordse landen.