Het lukt gemeenten steeds vaker om op tijd te beginnen met de inburgering van statushouders. Dat neemt niet weg dat ze nog steeds vaak te laat zijn, schrijft demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Gemeenten noemen onder meer als reden dat er een tekort is aan docenten en dat het niet altijd makkelijk is om contact op te nemen met de nieuwkomers.