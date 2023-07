De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil onderzoeksprojecten waaraan de fossiele industrie deelneemt alleen nog goedkeuren als aan drie voorwaarden is voldaan. Het project moet bijdragen aan beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden, het project zou onmogelijk worden zonder gegevens van de fossiele partner en een commissie moet adviseren of dit project te rechtvaardigen is.