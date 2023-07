De overleden vrouw die woensdag in een woning in het Zuid-Hollandse Vlaardingen is gevonden, is een 30-jarige inwoonster van de plaats. Dit meldt de politie. Agenten troffen haar lichaam aan in het pand in de Pieter Karel Drossaartstraat nadat twee mannen van 40 en 25 jaar uit Vlaardingen zich bij de politie hadden gemeld.