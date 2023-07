De Consumentenbond vindt dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet stoppen met het verzamelen van gegevens over het gebruik van geestelijke gezondheidszorg (ggz). De patiënten zelf weten daar volgens de organisatie namelijk veel te weinig over. De zorgautoriteit is zich echter van geen kwaad bewust en vindt dat de bond mensen onnodig angst aanjaagt.