Harry P. uit Bergeijk is donderdag veroordeeld tot elf jaar cel vanwege zijn rol als aanvoerder van een drugsbende. Volgens de rechtbank in Den Bosch was de 33-jarige P., die zichzelf in onderschepte berichten omschreef als „prins van de Eindhovense onderwereld”, de onbetwiste leider van een criminele organisatie die zich bezighield met het produceren en verhandelen van drugs.